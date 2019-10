,,No to po PSL''. Internet komentuje deklarację Wałęsy

mordechaj 8.10.19 13:00

Sprawa jest prosta. Każdy, kto cokolwiek rozumie w polityce wie, że jak PSL nie wejdzie do Sejmu to posypią się wszystkie koalicje PO z PSL w samorządzie i PiS osiągnie w Polsce władzę absolutną i niekontrolowaną, a to jest bardzo niebezpieczne dla Polski i Polaków.To bardzo racjonalna deklaracja Lecha Wałęsy. Słowa Lecha Wałęsy na konwencji KO spodobały się wyborcom anty-PiS. A jest ich najwięcej w elektoracie KO. Natomiast tchórzliwe reakcje polityków KO na słowa Lecha Wałęsy, pod dyktando PiS, nie spodobały się twardemu elektoratowi anty-PiS. A pamiętajcie. Na wybory NA PEWNO chodzą twarde elektoraty.