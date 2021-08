Nieoficjalnie: Ustawa medialna już jutro w Sejmie

Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w PiS, informuje nieoficjalnie, że już jutro Sejm ma zająć się proponowaną przez posłów PiS nowelizacją ustawy medialnej.

Taką decyzję podjęto w czasie dzisiejszego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS.

Proponowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy medialnej przewiduje, że podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogłyby kontrolować najwyżej 49 proc. udziałów w polskich mediach. W obliczu wojny informacyjnej nowe przepisy mają strzec rynku medialnego przed ingerencją wrogich państw, jak choćby Rosji.

Projekt pojawił się w momencie nasilania się kontrowersji związanych z przedłużeniem koncesji dla TVN24, która wygasza już we wrześniu. Opozycja odebrała go jako atak na należącą do amerykańskiego nadawcy stację. Z proponowanym brzmieniem nowelizacji nie zgadza się też Porozumienie Jarosława Gowina, które chciało, aby ograniczenia nie dotyczyły krajów OECD, a więc również Stanów Zjednoczonych.

