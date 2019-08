Nieoficjalnie: Marszałkiem Sejmu zostanie Elżbieta Witek

pat 9.8.19 11:14

To nie jest dobry pomysł, ta kobitka jest podszyta strachem, boi się LGBT.

""Funkcjonariusze zapewniają bezpieczeństwo bez względu na głoszone przez obywateli hasła, światopogląd oraz przekonania." - to jej słowa na temat wydarzeń w Białymstoku w obronie LGBT. Ani słowa na temat zgorszenia, profanacji i prowokacji lewackich i jakichkolwiek konsekwencji takich działań, jakby one były zgodne z prawem. Nie, nie, Witek to zły pomysł.