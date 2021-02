Niemiecki konstytucjonalista broni wyroku polskiego TK ws. aborcji

"Polski Trybunał Konstytucyjny miał rację ws. aborcji" – stwierdził cytowany na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” niemiecki prawnik konstytucjonalista prof. Christian Hillgruber.

W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca aborcji w Polsce nawiązująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. przesłanki eugenicznej. Europosłowie przekonywali o "atakach na prawo do aborcji" oraz o łamaniu w Polsce praworządności.

Głos w tej sprawie na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zabrał niemiecki prawnik konstytucjonalista prof. Christian Hillgruber, specjalista od prawa konstytucyjnego i prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Bonn.

"Reakcję obronną można z pewnością wiązać z bardzo problematycznymi, z punktu widzenia respektowania norm państwa prawa, nowymi nominacjami sędziowskimi w ostatnich latach" – stwierdza niemiecki profesor. Ocenia także, że w sprawie merytorycznej orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, należy mu przyznać rację.

"Niepełnosprawność nigdy nie może zostać prawnie uznana za powód, by położyć kres życiu" – podkreśla profesor.

"Z uwagi na jej ludzką godność i prawo do życia, musi zostać zwolniona z zasadniczego obowiązku donoszenia ciąży, na przykład w przypadku pewności co do nastąpienia poronienia lub porodu martwego; temu służy przesłanka medyczna, którą przewiduje zarówno polskie, jak i niemieckie prawo" – wyjaśnia też Hillgruber oraz dodaje, że jeśli sama ciąża nie jest zagrożeniem dla życia ani poważnym zagrożeniem dla zdrowia matki, a kwestionowana jest jedynie przez perspektywę życia z upośledzonym dzieckiem, "to nie chodzi wówczas o rozwiązanie specyficznego konfliktu wiążącego się z ciążą, tylko o profilaktyczne zapobieżenie obciążeniom, jakie powstają dla rodziców po narodzinach poprzez dożywotnią odpowiedzialność za to dziecko".

