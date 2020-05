Niemcy: Wracajmy do pracy - nie możemy tkwić już dalej w bezruchu

krystyna 2.5.20 11:03

Bardzo mylny tytul, tego co ludzie chca tj. powrotu do normalnosci to to nie chce rzad. Wprowadzono ograniczenia za jednym ciosem a odblokowania sa tych najmniej waznych ograniczen w/g metody krojenia b. cienko SALAMI. Nie ma powrotu do pracy, bo przedszkola czy szkoly generalnie sa zamkniete. Zanim je otworza zdazysz stracic prace. Konferencje o odblokowaniach maja b. mialki charakter, nie da sie sluchac tych wypowiedzi i ich tresci kierowanych jak do dzieci przedszkolnych. O zgrozo !