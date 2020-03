Niemcy: Katolicy przeciw protestantyzacji Kościoła. Powstała petycja

matis89 3.3.20 19:51

W Niemczech jest wdrażany plan Bergoglio Fałszywego Proroka Nie Katolika. Bergoglio to wspiera, a ci co to robią to najbardziej lojalni uczniowie Bergoglio którzy jego nauki rozumieją najlepiej i wierni je wdrażają w życie. Ci co sprzeciwiają się tym zmianom w niemiecki kościele występują przeciwko Bergoglio, bo to on za tym stoi i on to wspiera.