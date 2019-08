Neumann ma kłopoty? Sprawa jest w prokuraturze

Jak podaje portal, poseł miał również lobbować w PZU, by wypłacono 10-milionowe odszkodowanie wspomnianej firmie meblarskiej, której siedziba uległa spaleniu w 2015 r. Według źródła tvp.info, Neumann otrzymał gratyfikację za pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Sprawa ma swój początek w 2015 r., kiedy to parlamentarzysta zintensyfikował swoje relacje z przedsiębiorcą spod Starogardu Gdańskiego, który był wspólnikiem w jednej z firm meblarskich. Anonimowy informator podkreśla, że firma ta miała wówczas dostarczyć Neumannowi trzy skórzane sofy- każda o wartości ok. 8 tys. zł za każdą. Nie był to jedyny prezent dla posła...