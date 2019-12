'Nareszcie ktoś im wygarnął...' Krystyna Barchańska zachwycona wystąpieniem prezydenta

"Ta szalona pasja, tak się pan wkurzył, tak pan mówił autentycznie, co pan myśli, że ja byłam (...) no sobie myślę, no, nareszcie ktoś im wygarnął"-w taki sposób Krystyna Barchańska, matka najmłodszej z ofiar stanu wojennego, skomentowała wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o sędziach.