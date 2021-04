Najnowszy sondaż CBOS. PiS ciągle bezkonkurencyjny. Kto poza Sejmem?

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię CBOS na PiS z koalicjantami chce oddać głos 32 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni.

Na Polskę 2050 chciało głosować 16 proc. badanych, ale w ciągu dwóch miesięcy poparcie spadło tutaj o 3 pkt. procentowe.

Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem 14 proc. ankietowanych (3 proc. więcej niż przed miesiącem), a do Sejmu dostałaby się także Lewica z wynikiem 5 proc. poparcia (spadek o 1 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego) oraz Konfederacja także z 5 procentowym poparciem (spadek o 2 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Poza sejmem znalazłyby się Kukiz z poparciem 1 proc. oraz PSL-Koalicja Polska również z poparciem 1 proc.

Ankietowani zadeklarowali frekwencję na poziomie 73 proc. co stanowi spadek o trzy punkty procentowe w porównaniu do marca i lutego, ale jest na takim samym poziomie jak w styczniu.

Aż 21 proc. ankietowanych nie zadeklarowało jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek z partii politycznych, a 5 proc. nie chce lub obawia się ujawnić w sondażu swoich preferencji partyjnych.

mp/niezalezna.pl