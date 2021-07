Naimski: będziemy tłumaczyć, że polska elektrownia jądrowa nie zagraża Niemcom

Będziemy tłumaczyli, że polska elektrownia atomowa nie jest zagrożeniem dla Niemiec, a elementem polskiej zielonej transformacji - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Naimski na falach radia Tok FM rozmawiał także na temat dzisiejszego spotkania ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z kandydatką na kanclerza z ramienia Zielonych Annaleną Baerbock.

- Ja bardzo będę się cieszył z nawiązania takich relacji, dlatego że wtedy będziemy w stanie wytłumaczyć w sposób racjonalny i spokojny to, co jest w strategii naszego rządu i nasz plan zbudowania elektrowni atomowej w Polsce - powiedział Naimski.

Jego zdaniem protesty Niemiec w sprawie elektrowni atomowej nie mają merytorycznych podstaw. W jego ocenie rozwój ekologicznej energii "musi mieć zabezpieczenie w energii, która będzie dostępna zawsze, niezależnie od pogody, słońca, pory dnia". Taką energią jest zaś energia jądrowa.

Naimski wskazał, że takie elektrownie buduje się np. w Wielkiej Brytanii i USA w ramach transformacji energetycznej.

- Rzeczywiście, niemiecka polityka w tym zakresie jest inna, ale każdy kraj, w szczególności każdy kraj europejski ma traktatowe prawo do decydowania o swojej polityce energetycznej. My będziemy realizowali to, co uważamy, że dla Polski jest najważniejsze, ale zrozumienia będziemy szukali także i u sąsiadów, i będziemy im tłumaczyli, że to nie jest dla nich żadne zagrożenie - zapewnił Naimski.

Naimski poinformował także, że trwają rozmowy z USA w sprawie partnerstwa przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

- Jesteśmy w trakcie realizowania umowy rządowej polsko-amerykańskiej. Rezultatem tej umowy będzie oferta dla Polski, która będzie przygotowana w perspektywie roku. W przyszłym roku mniej więcej o tej porze będziemy ją mieli w Warszawie i będzie to przedmiotem zastanowienia i decyzji - mówił.

- To jest umowa, która przewiduje, że amerykańska agencja USTDI sfinansuje te przygotowania. (...) Ten dialog jest bardzo regularnie prowadzony pomiędzy Departamentem Energii, moim biurem i mną, ale także z włączeniem Departamentu Stanu - poinformował na temat szczegółów dotyczących polsko-amerykańskiego partnerstwa w tym zakresie.

jkg/pap