Nadużycia seksualne we francuskim Kościele. Biskupi zabierają głos

Do tej pory zgłoszono 2,5 tys. przypadków. Z czego 87 procent doświadczyło nadużyć jako nieletni. 85 procent ofiar ma już dzisiaj ponad 50 lat, co oznacza, że do nadużyć doszło przede wszystkim przed ponad 30 laty. Potwierdzałoby skuteczność zdecydowanych środków ochronnych podjętych przez Kościół we Francji w 2000 r. Niemal wszyscy (98 procent) sprawcy to mężczyźni. Również wśród ofiar większość, 61 procent, jest płci męskiej. Jak podkreśla Jean-Marc Sauvé, biskupi chcą poznać pełną prawdę o tych tragicznych wydarzeniach.

“ Myślę, że słuchano mnie bardzo uważnie, w auli czuć było wielkie napięcie. Liczne pytania, z którymi się do mnie zwrócono, świadczą o wielkim zainteresowaniu biskupów, którym zależy na tej sprawie – powiedział Radiu Watykańskiemu Jean-Marc Sauvé. – Chcą dogłębnego i ostatecznego wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. Nie chcą zatrzymać się na samych liczbach. Nie wystarczy policzyć liczbę zgłoszeń, świadectw, nie wystarczy przeszukać archiwa. Trzeba zrozumieć, jak się to mogło stać. W tym celu musimy przesłuchać najstarszych żyjących jeszcze biskupów emerytów, wikariuszy generalnych, którzy znają realia Kościoła katolickiego. Ale chcemy też rozmawiać z ludźmi, którzy w tamtej epoce byli młodzi, małoletni, aby dowiedzieć się, co się działo w tych środowiskach, w których doszło do nadużyć. ”

Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va