Na Twitterze komuny ciąg dalszy? Będą blokady za … dezinformację na temat epidemii

Jak informuje PAP, branżowy serwis technologiczny Mashable donosi dzisiaj, że Twitter wprowadzi blokady użytkowników za dezinformację na temat koronawirusa.

Jak podaje serwis, chodzi głównie o tych użytkowników Twittera, którzy publikują wielokrotnie dezinformację. Chodzi o powielanie dezinformacji na temat koronawirusa i szczepionek.

Jak zalewnia serwis, przez blokadami mają się pojawiać ostrzeżenia dla użytkowników zamieszczających treści dezinformacyjne.

"Do treści wprowadzających w błąd na temat koronawirusa dołączane mają być specjalne plakietki informujące o naruszeniu polityki informacyjnej serwisu. O ich umieszczeniu decydować ma zespół moderacji wspierany przez wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego. Plakietki mogą zawierać również odnośniki prowadzące do oficjalnych materiałów informacyjnych na temat koronawirusa dla danego kraju czy regionu, np. do polskiego Ministerstwa Zdrowia" – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

Blokada ma następować po dwu- i trzykrotnym ostrzeżeniu użytkownik publikującego treści dezinformujące i ma ona trwać 12 godzin.

Po czwartym ostrzeżeniu z kolei blokada będzie wydłużona do siedmiu dni, a po pięciu ostrzeżeniach – blokady będą wprowadzane na stałe.

Jak zapewnia serwis, od blokady będzie istniała możliwość odwołania się do administracji serwisu.

mp/pap/dorzeczy.pl