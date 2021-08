Motywacja zdalna, czyli jak motywować pracowników na odległość?

W czasie pandemii sytuacja wielu zatrudnionych w Polsce osób zmieniła się radykalnie. Wiele firm dla bezpieczeństwa zdecydowało się na wprowadzenie pracy zdalnej. Obecnie z dnia na dzień powoli wracamy do normalności, jednak niektórzy pracodawcy w dalszym ciągu stawiają na tryb home office. Wiąże się to bardzo często z przerzuceniem kosztów np. za prąd na pracowników. Takie rozwiązanie dla wielu osób nie jest idealną opcją. Właśnie dlatego, tym bardziej w takiej sytuacji, warto zadbać o motywowanie zespołu do pracy. Jak skutecznie robić to zdalnie?

Praca na home office. Czy warto kontrolować pracowników?

Praca w biurze pod okiem kierownika daje przynajmniej pozory kontroli tego, co się dzieje w zespole. W momencie, kiedy każdy jest w swoim własnym domu, jako managerowie możemy czuć się nieco zaniepokojeni. Na szczęście na straży organizacji pracy staje technika. Istnieje bowiem wiele przydatnych programów oraz aplikacji, dzięki którym możemy delegować zadania, liczyć czas ich realizacji, a także mieć stały kontakt ze wszystkimi pracownikami.

Pytanie jednak brzmi, na ile powinniśmy kontrolować podwładnych? Praca w domu niesie za sobą spore ryzyko. Brak tutaj przerwy na obiad, odpowiednich warunków socjalnych, łatwo o zbyt intensywną pracę. Wykonywanie obowiązków w domu może dać managerowi złudne wrażenie, że pracownik zawsze powinien być dostępny. Warto zatem pilnować, aby nie dochodziło do pracy po godzinach, a także by każdy pilnował swojego czasu i robił regulaminowe przerwy. W pracy zdalnej bardzo łatwo o przepracowanie, wypalenie, znużenie, a nawet depresję wywołaną nadmiernymi obowiązkami i brakiem kontaktu z ludźmi.

Jak skutecznie motywować pracowników w trakcie pracy zdalnej?

W trakcie pracy zdalnej pracodawca oraz manager jeszcze bardziej powinni zadbać o motywację zespołu do wykonywania zadań. Potrzeba kreatywnego myślenia, otwartości oraz codzienne wyzwania w pracy nagle, w warunkach domowych, mogą zacząć przytłaczać. W jaki sposób w takim razie finansowo i materialnie motywować pracowników?

Zanim przejdziemy do form materialnych, pamiętajmy o zachowaniu wysokiego poziomu komunikacji. Rozmowa, dobre słowo, spotkania zespołu online to podstawa do utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji. W pracy zdalnej ten aspekt jest o wiele ważniejszy niż w trakcie pracy w biurze. Nie zapominajmy również o rozmowach - nie tylko tych zawodowych. Warto uważnie przyglądać się, czy podwładni mierzą się z osobistymi problemami i czy nie potrzebują wsparcia z naszej strony np. kilku dni urlopu.

Wirtualna Karta. Dlaczego warto?

Aby skutecznie materialnie zmotywować naszych pracowników, warto sięgnąć po wygodną oraz nowoczesną Wirtualną Kartę od Sodexo. Jak ona działa?

Zamawiasz kartę, którą można doładować na dowolną kwotę. Przedpłacona karta w formie wirtualnej jest wysyłana do Twoich pracowników za pomocą e-maila. Dzięki temu mogą oni w wygodny sposób płacić środkami zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych za pomocą aplikacji Apple Pay oraz Google Pay. Ponadto właściciel karty będzie mógł również wypłacić otrzymane środki z bankomatu. To pierwsze tego typu elastyczne i w pełni wirtualne rozwiązanie, które pomaga budować aktywność i mobilizację wśród pracowników firmy.