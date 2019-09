Morawiecki: Nie dajmy się uśpić. Bój o Polskę przed nami

katolik 14.9.19 11:04

wojna o PIS jest wojną o Polskę. Ci którzy są za PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA niech nie będą zazdrośni o dobro które się dzieje,ale niech pomodlą się do Duch św ,aby wyprowadził ich z ciemności,bo chyba nie chcą być na takim osobistym dnie i tarzac się w błocie ,jak jest PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA. GŁOSOWANIE na PO PSL SKLD WIOSNA NOWOCZESNA TO DLA PRAWDZIWEGO ,NIE SPRZEDAJNEGO

