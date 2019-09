Mocne! Tak Jarosław Kaczyński podsumował rządy PO-PSL

Odnosił się do kampanii „cysterny wstydu PO-PSL” zaznaczając, że straty związane z wjazdem do Polski nieodpowiednio opodatkowanego paliwa sięgnęły łącznie 64 mld złotych. Jak zauważył Jarosław Kaczyński:

„[...] VAT - dwieście kilkadziesiąt mld zł, a przecież były inne akcyzy, choćby ta od alkoholu, był też CIT, tutaj też były różnego rodzaju sytuacje patologiczne. Kwota ta to więcej niżeli żeśmy otrzymali z Unii Europejskiej i to brutto, licząc z dopłatami do hektara dla rolników w ciągu tych samych może nie ośmiu tylko siedmiu lat”.