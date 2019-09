Mocne słowa abp. Marka Jędraszewskiego o polskim męczeństwie

Michal 18.9.19 14:31

A nie lepiej żyć normalnie, bez tego całego męczeństwa ?

Nie lepiej żyć dostatnio i spokojnie?

Trzeba spojrzeć tam gdzie Polacy chcą mieszkać, gdzie chcą się przeprowadzać, tam gdzie polskie kobiety rodzą spokojnie dzieci. Niestety nie jest to Polska. To są kraje zachodnie.

To właśnie tam wyjechało ponad 2 mln naszych obywateli. Skoro tam jest tak źle, a tutaj tak dobrze (taka propaganda wylewa się z TVP i KK) to dlaczego oni tam jadą?

Czy są głupi, czy może naiwni ?

A jeśli nie są głupi i w sposób naturalny wybierają miejsca gdzie żyje się lepiej, to czym różni się Polska od Niemiec, Irlandii, Kanady a nawet Włoch, Hiszpanii czy opluwanej ciągle na Frondzie Szwecji?

Jak do tego podejść?

Dobrze by było może podejść jakoś do tych problemów, zastanowić się nad nimi. Nawet na zasadzie prostej zabawy "Znajdź 10 różnic miedzy rysunkami". Może powstałyby jakieś wnioski. Może warto też popatrzyć na historię o której tak wiele mówicie i podliczyć to co było dobre a co było złe w ciągu ostatnich powiedzmy 300 lat.