Mocne! Korupcyjny układ w PKN Orlen za Platformy

Zagraniczne wycieczki pod pretekstem wyjazdów służbowych, ostre imprezy na koszt spółki skarbu państwa, faktury na fikcyjne usługi, czyli korupcyjny układ w PKN Orlen za rządów Platformy Obywatelskiej. Co robił ówczesny prezes koncernu Jacek K. w ekskluzywnym hotelu na adriatyckiej wyspie? Kto fakturował podroż do austriackiego kurortu Kitzbühel jako wyjazd na warsztaty strategiczne do Monachium? Dlaczego wyjazd delegacji na Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce do Moskwy kosztował kilkaset tysięcy złotych? Kto wystawiał fikcyjne faktury firmie organizującej imprezy, za które w efekcie płacił Orlen? „Magazyn śledczy Anity Gargas" ujawnia szczegóły kosztownych zagranicznych eskapad byłego prezesa Orlenu Jacka K. oraz inne nieprawidłowości z udziałem agencji zewnętrznych świadczących usługi eventowe na rzecz koncernu.