Misja Szojgu. Mołdawia głębiej w objęciach Rosji

Potwierdzają się obawy, że po zmianie rządu i układu sił w parlamencie mołdawskim, w kraju tym zaczną szybciej rosnąć rosyjskie wpływy. W nowym koalicyjnym rządzie socjaliści wzięli co prawda mniejszą liczbę ministerstw, ale za to te kluczowe nadzorujące struktury siłowe. Prezydent Igor Dodon zyskał faktyczną kontrolę nad służbą specjalną SIS. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Składając wizytę w Mołdawii, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu mówił już o odbudowie współpracy wojskowej obu państw. Jeśli do tego dojdzie, a w przyszłości pełnię władzy w Kiszyniowie przejmą socjaliści, nie tylko wciągnie to na dobre Mołdawię do rosyjskiej strefy wpływów, ale też poważnie pogorszy strategiczne położenie Ukrainy.