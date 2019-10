Miód na ustach, w sercu skryta pycha?

"Nabierze to dodatkowego znaczenie, gdy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, gdyż wtedy Polska będzie tym bardziej potrzebna w pierwszym rzędzie" - stwierdził polityk. Maas przekonywał, że choć Polska i Niemcy w pewnych sprawach mają odrębne zdanie, to w kwestiach fundamentalnych winny mówić jednym głosem, bo oba kraj badzo wiele łączy. Minister powiedział, że wielkie wrażenie wywarła na nim duża religijność Polaków, której doświadczył będąc na Mszy świętej w Warszawie celebrowanej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

To dość enigmatyczne słowa; w niemieckiej narracji mainstreamowej twierdzi się zazwyczaj, że Polacy cenią sobie wartości narodowe i suwerenność, bo doświadczyli komunizmu. Niemcy w ten sposób odwracają wszystko do góry nogami.

Prawda jest przecież inna: to Niemcy nie cenią narodowości, bo głęboko wstydzą się swoich historycznych zbrodni, a ich życie intelektualne i publiczne wskutek pustki powstałej po przedstawieniu w krzywym zwierciadle wielu fundamentalnych wartości opanowane zostało przez ideologię neomarksistowską. Niemcy tymczasem chcieliby w zawoalowany sposób dać Polakom do zrozumienia, że to nasze doświadczenia historyczne przesłaniają nam poznaną przez nich, Niemców, prawdę o naturze rzeczy. Co za ironia!