Minister Ziobro MIAŻDŻY TVN w sprawie Mariana Banasia

Pytany na kkonferencji prasowej o reportaż w "Superwizjerze" TVN o kamienicy, która należała niegdyś do Mariana Banasia, Ziobro zwrócił uwagę na różnicę standardów między PiS a PO. Jak wskazał minister, obecny szef NIK, który zapowiedział pozew przeciwko redakcji "Superwizjera", przebywa obecnie na urlopie do czasu wyjaśnienia sprawy. Ponadto CBA od kwietnia sprawdza oświadczenia majątkowe Banasia.

"Pan Kwiatkowski nie zdobył się nawet na urlop. Więc zaczekajmy na wyniki kontroli. Nie widzieliśmy pytań, nie spotkałem się z państwa strony o to, czy prezes Kwiatkowski powinien podać się do dymisji. Jako żywo tyle razy się tu z państwem spotykałem i nigdy TVN mnie o to nie dopytywał, mimo że przecież sprawa nabierała dynamiki"-stwierdził minister sprawiedliwości.

"Wszyscy jesteśmy władzą, państwo są czwartą władzą. Jeżeli coś się nie pojawia w mediach, to zwykle jest to intencjonalnie, mimo że były prezes Kwiatkowski kandyduje do Senatu, też nie słyszałem o pytaniach, czy to jest etyczne i właściwe, że Schetyna i Platforma wspiera byłego kolegę partyjnego, a przecież akt oskarżenia jest w sądzie"-wskazał szef resortu sprawiedliwości.