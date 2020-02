Minister o Chybickiej: 'powinna się dokształcić'

Leszek 28.2.20 14:59

W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu. Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę.



Istnieje wiele podobnych historii. Oto jedna z nich. Właścicielka salonu piękności, umieściła kilka misek z cebulą wokół swojego biznesu. Okazało się, że ani pracownicy, ani klienci nie zachorowali. Interesujące byłoby przeprowadzić test następnym razem, gdy pojawi się epidemia, albo po prostu zagraża ci grypa sezonowa.



Inna osoba mówiła o swoim osobistym doświadczeniu. Jej mąż miał zapalenie płuc, a jego stan był poważny. Ta kobieta dowiedziała się o sytuacji, w której ktoś przeciął dwa końce cebuli i włożył ją do dużej butelki. Następnie, w nocy, położył butelkę blisko chorego. Rano cebula była czarna, pokryta zarazkami. Była ona prawie zgniła, ale pacjent poczuł się lepiej.



To prawda, że umieszczenie cebuli i czosnku w pokojach lata temu uratowało życie wielu ludzi podczas wielkiej plagi w Europie . Te warzywa mają silne właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, a było częścią wiedzy, którą posiadali prości ludzie.



Ciekawa informacja: czasami mamy problemy żołądkowe, i nie wiemy, czemu je przypisać. Może winna jest cebula, ponieważ wchłania ona bakterie i dlatego z jednej strony jest tak dobra, bo ratuje nas od przeziębienia lub grypy. Jednak nie powinniśmy jeść cebuli, po tym jak została pocięta, została na jakiś czas w kuchni. Żadna część cebuli nie może pozostać na talerzu, i być przechowywana w pojemniku lub plastikowej torbie w lodówce.



pozostałości cebuli mogą być trujące



Podczas wizyty w firmie produkującej majonez w USA osoba, która tam była usłyszała, od chemika , który ich oprowadzał, że majonez może być bez chłodzenia, ponieważ jest robiony w taki sposób, żeby bakterie w nim nie przetrwały nawet bez chłodzenia; A potem powtarzał, że to, co się dzieje, gdy ludzie noszą sałatkę ziemniaczaną w ciągu dnia, a potem chorują, nie ma nic wspólnego z majonezem, którego użyli, ale z cebulą i ziemniakami.



wyjaśnił, że cebula to świetny magnes na bakterie, w szczególności surowa cebula. Nigdy nie należy przechowywać części cebuli, chyba że jest przechowywana w torbie zip-lock i znajduje się w lodówce.