Mieczysław Ryba: Bodnar broni LGBT zamiast dzieci

Zerr0 25.7.19 14:52

Trzeba przypominac bez końca:

Bliskim celem Sekty LGBT jest stawianie kolejnych żądań, eskalowanie ich bez końca w celu zamęczenia przeciwnika. Gdy już nas zamęczą, stępią wrażliwość wtedy wchodzą na wielką skalę do szkół aby - pod płaszczykiem "nauki" - zindoktrynować dzieci. Sa one napadane, szczute na rodziców i moralnie szantażowane aby przyjęły punkt widzenia Sekty.

Gdy już zgwałcą wrażliwość 15 do 20 roczników szkolnych, wtedy przechodzą do drugiego etapu - zdobywania jawnej WŁADZY politycznej.

Społeczeństwo składa się juz w znacznej mierze z osób poddanych w dzieciństwie przemocy psychicznej. Jest niezdolne do stawiania oporu, lękliwe i wycofane.

To normalny efekt sadystycznego gwałcenia delikatnej psychiki kilkulatka, robienia publicznych wiwisekcji jego dziecięcych wyobrażeń 'skąd sie wziąłem' oraz plugawienia postaci rodziców.