Michnik powiedział to naprawdę

Red. nacz. „Gazety Wyborczej” Adam Michnik wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez niezależną, Moskiewską Szkołę Edukacji Obywatelskiej, co dało mu okazję do szerzenia swojej kłamliwej propagandy na temat Polski. Michnik przekonywał Rosjan, że polscy politycy „dążą do putinizacji kraju”.

- „W Polsce politycy dążą do putinizacji kraju. Jednym z sygnałów były choćby słowa polskich ministrów, którzy w jednym z raportów pisali o podnoszeniu się Polski z kolan. To przecież niemalże cytat z Władimira Putina”

- cytuje Michnika portal Wyborcza.pl.

Przekonywał, że sposób sprawowania władzy przez prezydenta Rosji Władimira Putina podoba się części polskich polityków, którzy chcieliby zaprowadzić w naszym kraju „putinizm po polsku”.

- „Ale jeszcze im się to nie udało. Mamy silną opozycję”

- mówił.

- „Kaczyński to jeszcze nie Putin. Nasi „Nawalni” nie siedzą w więzieniach, do tej pory możemy czytać niezależne media, nasi dziennikarze nie są zabijani. To jeszcze nie autorytaryzm ani totalitaryzm”

- dodawał.

Dalej zapewniał swoich słuchaczy, że choć Jarosław Kaczyński znany jest z niechęci wobec Rosji, to inspiruje się Władimirem Putinem.

kak/Wyborcza.pl