Michalik: Dajesz na tacę, jesteś winny pedofilii

Obywatel 19.5.20 20:58

Kim ta pani jest? Jakim prawem wtraca sie do Kosciola, jak jest bezbozna. Wszystkie sprawy dotyczace pedofilii, to dotyczy zadawnionych spraw. Teraz to sa ksieza mlodzi i to sie nie zdarza juz. Czy ta paniusia chodzi do kosciola? A czy byla swiadkiem, czy wie z pomowien. ? Nie chce nikogo obrazac, ale inteligencja jest w zaniku. Glupich nie sieja, nie orza, oni sie sami rodza. Podac te pania do sadu, tylko co to da jak oskarzenie jest bezpodstawne, a wierz sie tym niby poszkodowanym. Bylo cos takiego. ze osobnik byl siedmiokrotnie gwalcony- "siedmiokrotnie" kpiny.