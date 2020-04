Mazurek ostro o PO! ,,Czas aby partia nihilizmu i pogardy skończyła na śmietniku historii''

Michał Jan 30.4.20 8:38

Oby jak najszybciej PO się porozpadała. Pisowcom skończą się podstawy do głupich gadek, że a tamci, to, a tamci owo i albo wezmą się do uczciwej roboty, albo wylądują tam, gdzie miłosierna p. Mazurek posyła PO.