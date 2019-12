Matka Kurka: Schetyna przegrał I turę wyborów prezydenckich

Cyrkowej formalności stało się zadość, wczoraj PO wybrała Kidawę-Błońską na swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Pomimo braku jakichkolwiek racjonalnych przesłanek, służących samemu kandydatowi PO, Schetyna na siłę odstawił ten cyrk w jednym konkretnym celu. Prawybory w PO były niczym innym tylko liczeniem szabel, no i nie wypadło dla Schetyny najlepiej. Obecny szef PO może liczyć na około 125 głosów i nawet jeśli przyjąć, że poparcie dla Jaśkowiaka nie przekłada się wprost na poparcie dla Schetyny, to i tak po drugiej stronie jest 345 głosów.

W zaistniałych okolicznościach przyrody słuszna i sprawiedliwa jest opinia, że Schetyna I turę wyborów prezydenckich, w które sam się bawił, zwyczajnie i dotkliwie przegrał. Media jeszcze wspierające PO puściły w eter dokładnie taki sam komunikat i to kolejny cios wymierzony w lidera PO. Powraca zatem pytanie, co dalej z przywództwem w PO i co dalej z PO w ogóle, ale z tym pytaniem ściśle się wiążą szanse i wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawdziwych wyborach prezydenckich. Teraz Schetyna ma poważny problem i jest na cenzurowanym, wystarczy jednak, że Kidawa-Błońska osiągnie kiepski wynik w I turze i ostatecznie przegra w II, a Schetyna będzie w zupełnie innym miejscu. Jakie są szanse na realizację powyższego scenariusza? Prawdę mówiąc mamy do czynienia niemal z pewnością, nie z szansą, że kandydatka PO dokładnie takie wyniki zaliczy w poszczególnych turach.