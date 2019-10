Matka Kurka: Oni naprawdę stoją tam, gdzie ZOMO! Kaczyński znów miał rację...

gumowa kaczka 20.10.19 20:53

Na razie was grzecznie prosimy, żebyście się od nas odpie-rdolili i zniknęli nam z oczów. Jeśli nie, to wprowadzimy przeciwko wam drastyczniejsze kroki, aby was do tego zmusić, aby wam obrzydzić życie w kraju, którego nienawidzicie i nim gardzicie, i zmusić was do emigracji ! Nie zapominajcie o przesłaniu kierowanym do was przez prezydentową Annę Komorowską, że wyjazd za granicę jest dla was szansą !!

Zakazujemy wam używania słowa „Polacy”, bo Polacy głosowali na PIS , a wasi wielbiciele mają tak przestawione przez TVN mózgi, że są to obywatele z polskim obywatelstwem.