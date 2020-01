Mateusz Morawiecki: Prezes YouTube'a to moja daleka kuzynka

GS 22.1.20 15:54

Cofnijmy się teraz do Michała Morawieckiego (1914-1977), męża Jadwigi z Szumańskich, ojca Kornela i dziadka premiera Mateusza. Zmarł on w Warszawie, ale urodził się we wsi Nawarzyce na Kielecczyźnie. W owych Nawarzycach urodził się też (w 1852 r.) jego ojciec Ignacy. Kim byli po mieczu Morawieccy? W 1852 r. Józef Morawiecki, mąż Barbary Porębskiej, a ojciec Ignacego, określony jest jako „kolonista”. Mamy tu więc kogoś, kto uprawia rolę, ale nie jest „chłopem pańszczyźnianym”. Czy mogła to być uboga szlachta, która wykupiła kawałek ziemi, by tam osiąść? Raczej jednak nie, bo ojciec znowu tego Ignacego, także Ignacy Morawiecki, nazywany jest w aktach „zagrodnikiem” lub „półrolnikiem”. W każdym razie wiemy, że Nawarzyce należały do opactwa cystersów w Jędrzejowie, skasowanego w 1819 r. Wtedy być może osiedlili się tam Morawieccy, bo w dokumentach starszych niż 1832 r. ich nie znajdujemy. W Nawarzycach mieszkała też skoligacona z Morawieckimi rodzina Konstancji Lechowicz, która właśnie w tej miejscowości wyszła w 1839 r. za Antoniego Kanię, którego siostra Katarzyna była już od 1824 r. żoną kowala Wojciecha Wójcickiego. Ich prawnukiem był Franciszek Wójcicki, sekretarz Stanisława Mikołajczyka, poseł na Sejm Ustawodawczy z PSL, a później więzień polityczny, który z kolei jest dziadkiem Susan Wojcicki, prezesa YouTube’a, oraz jej siostry, byłej żony Sergeya Brina, współtwórcy Google’a. Między miejscem urodzenia dziadków Mateusza Morawieckiego i Susan Wojcicki jest tylko 2,5 km!