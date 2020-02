Marszałek Witek: Nietykalność prezesa NIK nie została naruszona

Piotr Nowak 21.2.20 15:01

Ja pier-dolę !!!!! Jeszcze tego brakowało !!!!!!!!!!! To ten PO-je-b i seryjny łapówkarz jest synusiem agenta UB !!!!! Trzymajcie mnie bo nie wytrzymam !!!!

Stawki u Kopertnika idą coraz wyżej ! Media donoszą o kolejnych przypadkach korupcji w szpitalu prof. Grodzkiego, które wyglądają wiarygodnie. Od marynarza, którego matka leżała w szczecińskim szpitalu w oddziale Grodzkiego, Kopertnik zarządał 15 tys. zł łapówki. Ten postawił na nogi rodzinę w USA, w Polsce, pozbierał wszystkie oszczędności i zapłacił pierwszą transzę w wys. 5 tys. zł. Niestety do drugiej transzy nie doszło bo matka po paru miesiącach umarła.

Z jego oczów widać, że on jest pomylony albo psych i pomimo tylu faktów nie poda się do dymisji. My to musimy zrobić za niego ! D Y M I S J A !!!! I to natychmiast !!!!!