Marian Banaś: Będę dalej szefem NIK, jestem uczciwy

diki 17.10.19 13:54

jako osoba ..czytająca głownie informacje z mediów...

to co można powiedzieć ?

słaba to afera że swój majątek wynajął komuś taniej czy drożej...

tak samo słaba była afera że żona czasem latała z wicemarszałkiem (wiceprezydentem) samolotem ,

jak i w pierwszym i w drugim wypadku państwo nic nie straciło

a moim skromnym zdaniem nie powinno być zakazu że żona leci z marszałkiem ...

ale wiadomo PiS chce być bardziej "papieski" niż papież ...co mnie wyborcę PiS trochę śmieszy ...

ale wiadomo elektorat w Polsce jest różnie rozgarnięty ... i te posunięcia prezesa wobec elektoratów różnie rozgarniętego być może są zasadne

i oby tylko takie "afery" ? ? ? były w Polsce

problem z PO aby być znowu wiarygodny jest taki :

- oddać 300-350 mld

- wydać "zdrajców o świecie"

- i na ulicach nie pedałować

- w sejmie nie robić ciamajdanów

- nie kłamać, nie hejtować

- przestać być piątą kolumną stronnictwa ruskiego czy pruskiego



ale wiadomo warunki nie do spełnienia ,

jedyne co mnie dziwi : to że dostali 27 procent a powinni 2,7 promila...