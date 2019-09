Maria Sadowska przerywa milczenie: Nikomu nie życzę takiego piekła

Mirek 15.9.19 15:17

A co winne są te 30 dzieci które jej tatuś zboczeniec zniszczył psychicznie . Kobieto , nie miej pretensji do ludzi tylko do swojego tatuśka zboczeńca . To on ten twój zboczeniec tatusiek nawarzył ci piwa , które teraz musisz wypić . Gdyby to mój ojciec tak zrobił to bym na niego napluć nie chciał .