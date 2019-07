Makowski: Misiewicz workiem treningowym dla Vegi!

Nie dajmy sobie zamknąć ust ani ograniczyć swobody wypowiedzi, tym bardziej artystycznej. Nienormalna to jest sytuacja, że na Misiewiczowi ciążą wciąż zarzuty, doprowadził do roztrwonienia niebagatelnych sum pieniędzy a wypuszcza się go ledwie po 6 miesięcznym areszcie na wolność. Misiek czuje się pewnie, bo bez wątpienia ma do zdradzenia niejedną rzecz, która nie jest na rękę ani Macierewiczowi ani PiSowi. Ale co tu się dziwić, jak Ziobro szantażuje prokuraturę. Dopóki tak jest, Misiewiczowi pewnie nic nie grozi. Vegę szanuję za odwagę tworzenia filmów niełatwych, za jego wyjątkową inteligencję, otwartość, to jest super gość, a Misiek? Misiek powinien wrócić, gdzie jego miejsce, do więzienia i to na długo.

