Maduro na Kremlu. Ma pełne wsparcie Rosji

24 września do Moskwy przyleciał Nicolas Maduro. Następnego dnia przyjął go na Kremlu Władimir Putin. Do wizyty Maduro w Rosji doszło zaraz po tym, jak wenezuelski reżim ostro skrytykował Donald Trump w swym przemówieniu na forum ONZ. W wypowiedziach otwierających spotkanie ani Putin, ani Maduro nie mówili nic o pomocy finansowej dla Wenezueli. Ale prezydent Rosji wspomniał, że jego kraj zainwestował dotychczas ok. 4 mld dolarów w tym latynoamerykańskim kraju. Po rozmowach Putin oświadczył, że Moskwa wyraża polityczne poparcie dla „legalnych” władz Wenezueli. Wizyta w Moskwie potwierdza, że Maduro utrzyma twardy kurs w kraju. Już wcześniej, w sierpniu, zawiesił udział rządu w rozmowach z opozycją (mediacja norweska) na znak protestu przeciwko nowym sankcjom amerykańskim. Po sześciu tygodniach opozycja ogłosiła, że w tej sytuacji kończy dialog. Podczas gdy Maduro gościł w Moskwie, w Caracas wylądowała grupa rosyjskich wojskowych. Nieznana jest ich liczba. Prawdopodobnie to specjaliści, którzy mają zajmować się serwisem rosyjskiego uzbrojenia sprzedanego Wenezueli.