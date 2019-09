Maciej Bodasiński: Mike Pence zaprasza Polaków do modlitwy. To zaproszenie jest nam dzisiaj bardzo potrzebne

- To niebywałe przemówienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest tak jakby Mike Pence zapraszał Polaków do modlitwy. Jakby to zaproszenie było nam bardzo dzisiaj potrzebne - mówił w programie "Warto Rozmawiać" Maciej Bodasińki, inicjator akcji Różaniec do Granic, Wielka Pokuta i Polska pod Krzyżem.