Lubnauer: Jacek Jaśkowiak chyba pomylił prawybory

Michał Jan 27.11.19 12:12

A co się A'Tomkowi w wersji żeńskiej nie podoba? Jak wyborcy PO już tak się zlewaczyli i będą go chcieli, to on będzie kandydatem - po to są prawybory, nieprawdaż?

A nam pozostaje się cieszyć, że kandydat nie ukrywał się za głoszeniem "umiarkowanych poglądów", tylko z miejsca zapodał kawę na ławę. Jakby ktoś nie wiedział, czego po nim oczekiwać...