Loty i transport międzynarodowy zawieszone do odwołania

ktoś tam 24.4.20 17:28



No to jak już to dokładnie może zacytujmy.



"Zamówienie trafiło do prywatnej spółki Samindruk z Brodnicy — tę informację potwierdziliśmy w czterech niezależnych źródłach. Samindruk jest zaś kontrolowany przez berlińską firmę Gather Druck und Vertrieb GmbH.

Jak ustaliliśmy, PWPW nie ma takiego sprzętu ani doświadczenia, by wydrukować 30 mln kart wyborczych, tyle samo towarzyszących im oświadczeń o osobistym głosowaniu oraz 90 mln kopert niezbędnych do wysyłki i odbioru pakietów wyborczych.



— To kwestia sprzętu i technologii. Nasze maszyny po prostu wykonują innego rodzaju druki. W dodatku kłopotem był czas. Dlatego zlecenie trafiło do Samindruk — twierdzi nasz rozmówca z PWPW. Zapewnia on, że brodnicka firma ma wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, które gwarantują, że podczas całej operacji nie dojdzie do nieprawidłowości. — Udział PWPW w przygotowaniu kart polega na naniesieniu zabezpieczeń — twierdzi."



https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-a-wybory-prezydenckie-prywatna-firma-drukuje-karty-wyborcze/c7m65wy