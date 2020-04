Liczba zakażonych w 9,5 mln Białorusi prawie taka jak w Polsce

PolskaDlaPedæłów 28.4.20 11:34

No jak to? To jednak "jest" epidemia?



https://www.fronda.pl/a/wirusolog-o-koronawirusie-walczymy-z-tym-czego-nie-ma,140910.html



https://www.fronda.pl/a/czy-koronawirus-to-hucpa,143472.html