Liczba bezrobotnych w Polsce spadła poniżej miliona! Po raz pierwszy od 30 lat

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia tego roku 5,5 proc. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku to wzrost o 0,3 punktu procentowego, ale kiedy już porównamy dane rok do roku to okazuje się, że w minionym miesiącu stopa bezrobocia była o 0,6 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski.