Lewica i LGBT szkaluje Białostoczan i Podlasian. Chce zrobić z nich faszystów i rasistów

robaczek 25.7.19 12:38

;]



racja!!



wszyscy bialostoczczanie to tacy porzadni ludzie.



a ci łysi to nie byli stamtad!! przyjezdni!! i ci co bili kobiety to na pewno lewaccy prowokatorzy





ja juz z wami nie moge ;]





sami siebie oklamujecie i przynazjecie sobie racje ;]



kochani idioci ;] ja bym wam za to dal nawet 1000 + . za usluge prostytuawania sie trzeba godnie kur_wą płącic!!





prawda?



czy jednak taniej sie wycerniacie na te 5 stów tylko?