Lech Dokowicz: Musimy iść na Golgotę pod Krzyż naszego Pana

"Skoro Kościół jest prowadzony na Golgotę to my jako wierzący ludzie mamy tylko dwa wyjścia: albo pójść z Panem Jezusem pod Jego Krzyż, albo uciec. Dla nas oczywistym było, że należy zaprosić Polaków do pójścia w trudną stronę – w stronę Krzyża" - mówił Lech Dokowicz, współorganizator akcji "Polska pod Krzyżem".

W rozmowie z "Radiem Maryja" Dokowicz opowiadał o wydarzeniu, które w sobotę 14 września, w święto podwyższenia Krzyża Świętego, odbędzie się na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem.

"Im mniej ludzi w naszym kraju chce służyć Panu Bogu, tym więcej wygrywa strona ciemności, strona zwolenników ludzi gotowych niszczyć to, co budowało nasz kraj przez tysiąc lat. Stąd przyszła pewność, że skoro Kościół jest prowadzony na Golgotę to my jako wierzący ludzie mamy tylko dwa wyjścia: albo pójść z Panem Jezusem pod Jego Krzyż, albo uciec. Dla nas oczywistym było, że należy zaprosić Polaków do pójścia w trudną stronę – w stronę Krzyża" - wskazywał.

"Zapraszamy do odwagi, do decyzji. Trzeba rozpoznać znaki czasu, momenty, w których Pan Bóg oczekuje na naszą odpowiedź. Myślę, że szczególnie słuchacze Radia Maryja dobrze formowani przez wiele lat doskonale rozumieją i widzą, że toczy się absolutna walka duchowa na śmierć i życie o dusze ludzi. Teraz już nie ma żartów, zły duch próbuje doprowadzić wręcz do agresji fizycznych, a przecież nie wiemy, w jaką stronę pójdzie to dalej" - dodawał.

"W tej chwili jest potrzebny duchowy zryw, odpowiedź ludzi wierzących. Jeżeli mamy walczyć przeciwko tym siłom, to możemy to uczynić tylko i wyłącznie na sposób duchowy. Dopiero z modlitwy, prośby do Pana Boga, płyną czyny, decyzje, które Pan Bóg będzie w naszych sercach, naszych umysłach uruchamiał jako odpowiedź na zatrzymanie tej fali zła. To czas decyzji" - powiedział Dokowicz.

Jak dodał, Pan Bóg czeka na "każde Zdrowaś Maryjo, na każde padnięcie na kolana, oddanie cierpienia w intencji Polski i Kościoła".

" Jestem przekonany, że każda osoba, która przyjedzie do Włocławka nie zapomni tego dnia do końca życia" - zaznaczył.

bsw/RadioMaryja.pl