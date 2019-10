Kuźmiuk: Kidawa-Błońska o Titanicu, więc Wałęsa został górą lodową

JS 7.10.19 8:44

To co budzi grozę w tym człowieczku to jego zaprzeczenie Ewangelii. CAŁKOWITE ! Nie ma w nim nic z Nauki Chrystusa, nic z Apostoła, nic z ucznia. Słowem anty-Chryst. I co z tego, że chodzi do kościoła ? Jego ksiądz spowiednik to lizus, który nie potrafi wytłumaczyć mu że zabija Kościół, Polskę, samego siebie, innych.

Bóg pozostawił go przy życiu i całe PO abyśmy nie myśleli, że już wyrwaliśmy się z kleszczy anty-Polaków. Jesteśmy jak drugi Izrael. Jeżeli się nie nawrócimy to Bóg dopuści aby oni powrócili do władzy ! Ale jak mamy się nawrócić, zmienić myślenie, życie jak mamy takich słabych kapłanów ? Są wyjątki, wybitni kapłani-badacze obecni w internecie i ich warto słuchać.

Króluj nam Chryste

Pozdr.