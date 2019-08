Kukiz wywalczył swoje? Sawicki: Około połowy ,,jedynek'' PSL odda swoim partnerom z Koalicji Polskiej

alcapone 16.8.19 11:20

Ten Kukiz jest ewidentnie głupi. 3 lata mu zajęło żeby się zorientował że politykę jednak robią partie polityczne, a nie kółka towarzyskie. A do tego też potrzebne są do tego pieniądze. A jak nie dostanie się ich z budżetu to podchodzą różne dziwne misie i tak proponują - dałbym wam pieniążki tylko taką ustawę mi zrobicie?

Poza tym ten idiota Kukiz chce zamienić Polskę w jeden wielki powszechny gigantyczny sejmik szlachecki. Kucharska z robotnikiem budowlanym i sprzedawczynią mają wieczorami ( zamiast oglądać ulubione seriale ) siedzieć nad trudną literaturą i studiować finezyjne kwestie prawne, polityczne, organizacyjne itd. - mają zostać wybitnymi ekspertami wielu nauk. W Wielkiej Brytanii coś ich podkusiło i zrobili to jedno referendum, i do dzisiaj nie wiedzą jak się z tego wykaraskać. W końcu lud się wypowiedział, i co z tym dalej zrobić???