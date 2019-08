Kukiz nie wytrzymał: Wy k***a w ogóle nie myślicie! ,,Nie puścicie mi tego, okej?''

„[…] Już nawet przymknął oczy na te JOW-y itd. Nawet jakby to miałoby być puste hasło w tej chwili. Rozumiesz?”

Gdy jeden z rozmówców zaczyna go pytać, czy „nie lepiej się z tych JOW-ów trochę...”, Kukiz mu przerywa i zaczyna podniesionym głosem mówić:

„Nie, lepiej atakować i k***a mieć cały czas mieć 2 proc. poparcia. Nie puścicie mi tego, ok? Nie chce mi się gadać, naprawdę”.

„Wy k***a w ogóle nie myślicie! Nawet jakbym miał hasło „zielona gruszka dla każdego Polaka” i gdyby to złapało, to trzeba z tym hasłem iść i trzeba to wspierać”.