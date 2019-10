Ks. Wojciech Węgrzyniak: Rozumiem tych, co wkurzają się na księży

Jarek 11.10.19 14:46

Drogi księże,

Słynę na tym forum z dość ostrych wypowiedzi, napiszę spokojnie co mnie wkurza jako wiernego, który ma kryzys wiary przez księży i biskupów właśnie.

Wkurza mnie:

- wścibskość spowiednika, który chce wiedzieć czy podczas stosunków ejakuluję do wnętrza żony, czy gdzieś tam;

- pazerność księży - niby co łaska, a jak się wg jego mniemania da za mało to mina obrażona - skąd mam wiedzieć ile dać?

- parafianami interesujecie się tylko raz w roku, i to nie zawsze, w tym roku księdzu nas i sąsiadów olał. Czekaliśmy cały dzień na wizytę duszpasterską;

- na kazaniach gadacie bzdety, nie przystające do rzeczywistości, nie potraficie mówić interesująco do młodych.

- no i 5-ty warunek dobrej spowiedzi - obserwuję, że dotyczy jedynie plebsu. W jaki sposób księża pedofile zadośćuczynili swoim ofiarom - zdrowaśkami?





"Wkurzam się o to, że choćbym wszystkie pieniądze rozdał, to i tak będą gadać o pieniądzach księży."

Proszę zaproponować to Rydzykowi.



Tracicie wiarygodność księże.



Jędraszewski - przykład ewangelicznej miłości bliźniego nazywający ludzi zarazą, kryjący pedofili, itp.

To daje obraz, i polski KK podąża drogą kościoła irlandzkiego. Już niedługo w polskich kościołach będą knajpy.



Umiecie tylko straszyć ogniem piekielnym i końcem świata.

Księże drogi, społeczeństwo polskie już jest inne niż u chłopów Reymonta.

Pozdrawiam.

Jarek