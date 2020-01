Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Te dwie rzeczy zabijają duszę

JS 5.1.20 14:34

Duszy nic nie zabije, bo jest nieśmiertelna. To co zabija wiarę w nas w istnienie Boga to min. wiedza i nauka w których doszło do kłamstw, fałszerstw jak np. "teoria" ewolucji jako kreatora życia, "teoria" wielkiego wybuchu jako kreatora świata. One zamknęły mi okna wiary w Boga i dłuuugo nie potrafiłem całkowicie uwierzyć w Ewangelie a jedynie pół na pół. W kościołach też nie otrzymałem wiedzy, która zmiażdżyła by pseudo-naukowe podwaliny pochodzenia świata. Wiem, że rolą Kościoła jest głoszenie Ewangelii, od wiary w którą zależy zbawienie. Jednak w obliczu ataku informacyjnego na wiarę Kościół POWINIEN od czasu do czasu dać nam porządną POMOC w wierze a pomocą tą są, jak już wiele razy tu napisałem, objawienia.

Króluj nam Chryste

Pozdr.