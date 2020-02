Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Zgromadzenie Legionistów Chrystusa powinno zostać już dawno rozwiązane

- Uważam, że zgromadzenie Legionistów Chrystusa powinno zostać rozwiązane już kilkanaście lat temu, gdy do Stolicy Apostolskiej dotarły informacje nt. tego, co działo się w tej wspólnocie - powiedział w Polskim Radiu 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, etyk (UKSW). Gość audycji "Terlikowski na froncie" mówił m.in. o udowodnionych przestępstwach seksualnych, które miały miejsce w tym zgromadzeniu.

Legioniści Chrystusa to zgromadzenie księży i kleryków Kościoła rzymsko-katolickiego. Księża Legioniści zobowiązują się do naśladowania Chrystusa w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Poświęcają się całkowicie Bogu, który jest ich Celem i jedyną Miłością. Legioniści Chrystusa są w pełni gotowi Mu służyć – w każdy sposób i wszędzie, gdziekolwiek Bóg – na mocy posłuszeństwa – by tego zażądał. Z pomocą łaski Bożej, Legioniści pragną uczynić Jezusa Chrystusa przykładem i centrum swojego życia religijnego, kapłańskiego i apostolskiego.