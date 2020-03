Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Rewolucja seksualna 1968 roku

Marcuse postulował nieograniczone wyzwolenie seksualne. Jego zwolennicy – żyjąc często jako komunardzi w zakładanych przez siebie komunach – byli przekonani, że „seksualność dziecka jest czymś wspaniałym” oraz prowadzili różnego rodzaju „badania” dotyczące przeżywania sfery erotycznej przez ludzi dorosłych i osoby nieletnie. To, co dziś jest powszechnie uznawane za pedofilię, traktowano wówczas jako tzw. odblokowanie popędów.

Jednym z najbardziej znanych w Europie działaczy frontu seksualnego był Daniel Cohn-Bendit. Należał on do grupy przywódców ruchu studenckiego we Francji i paryskiego Maja 68. Zyskał wówczas przydomek „Czerwony Dany”. W 1968 r. został wydalony z Francji i zamieszkał w Niemczech. W 2001 r. niemiecka dziennikarka Bettina Röhl oskarżyła go publicznie o pedofilię na podstawie autocytatów z jego autobiograficznej książki z 1975 r. „Wielki Bazar”. W tej publikacji Daniel Cohn-Bendit opisał swoje osobiste doświadczenia z seksualnością dzieci, gdy w latach 1972-1974 pracował jako wychowawca w tzw. przedszkolu alternatywnym we Frankfurcie nad Menem. „Czerwony Dany” wyznał szczerze w swojej książce, że jego „ciągły flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny”.