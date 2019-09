Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Polska na ścieżce do demograficznej samozagłady

rebeliant 10.9.19 12:30

Ale ze zgonów to jest kasa i to niesamowita, a z takich chrzcin to mało co. Na cmentarze, groby kamienne więcej się wydaje... od mordy ludzie sobie odejmują, aby kupić sobie wymarzony marmur, aby potem rodzina zabijała się na drogach krajowych w drodze na cmentarz.

A czy wy wzięli byście nie mniej jak 6000 zł za dołek wyłożony cegłami ? Byle murarz/kopacz wziąłby 1000 za taką partaninę z pocałowaniem w rękę. No ale przecież tam jest ziemia śfiencona, a za to trzeba sobie liczyć. Największym zmarłym grzesznikom powinniście bez opłat grób wykopać, wbić krzyż, pomodlić się i zapłakać nad tym, że w takie grzechy za życia wpadł, że jego życie w pewnym momencie przywarło do złego. Skoro tak, to za ile powinien być grób dla tych co w bestialstwo nie popadli ? - Tak tak drodzy, ja też myślałem, że okazały pochówek dla szlachetnych, a obdarciuch dla trynkiewiczów. Tym czasem powinien być on taki sam dla wszystkich i skromny. Do Boga bowiem wracają wszyscy i na cmentarzach nie powinna obowiązywać zabawa w lepszym więcej gorszym mniej.. Jednocześnie ukrócona by została sztafeta cmentarna, która kosztuje nieświadomych wiernych gigantyczny wysiłek, a niekiedy życie

"Kto przejmie rząd dusz nad młodym pokoleniem Polek i Polaków?" - trzeba było więcej czasu poświęcać wzrastającym ludziom, a nie co święta wojna o karpia, wojna o grób, wojna o zająca i jajo, a wszystko oczywiście zakrapiane procentami. Wy się dziwicie, że masmedia i popkultura przejęła młodych i wiedzie ich w przepaść. Życie powinno być dla życia - ile Jezus przesiedział z ludźmi, a ile na cmentarzach w pogoni za marmurem.