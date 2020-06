Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Pedofilia - problem Kościoła, problem Polaków

AAAtomek 1.6.20 10:55

Zwykły Polak idzie do więzienia za pedofilię, jego nazwisko trafia na listę pedofilów.

Za to księdza pedofila przenosi się do innej parafii. To jest ta różnica pomiędzy Polakami i księżmi.



ps. Na całe szczęście dla nas, dla przyszłych pokoleń Polaków, obecny Kościół w Polsce popełnia te same błędy kościołów w Irlandii i USA, co skończy się w zanikiem religii katolickiej w Polsce i wyburzaniem kościołów za lat 25.



ps2 Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w polskich więzieniach przebywa obecnie 868 osób skazanych za pedofilię. Wśród nich są dwie osoby duchowne - jeden ksiądz i jeden zakonnik.



wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25988677,ile-osob-skazanych-za-pedofilie-przebywa-w-wiezieniach-wiceminister.html