Ks. Marek Dziewiecki: To też jest złamaniem przysięgi małżeńskiej!

Czym jest okazywanie miłości i czym różni się od jej deklarowania? W jaki sposób małżonkowie powinni okazywać sobie miłość? Co to znaczy, że brak okazywania miłości jest złamaniem przysięgi małżeńskiej? W drugiej części "O miłości naprawdę" ks. Marek Dziewiecki, psycholog, duszpasterz i rekolekcjonista porusza kwestie powołania do małżeństwa, rodziny i wyjaśnia, czy istnieje powołanie do bycia singlem.

dam/Youtube - Salve TV